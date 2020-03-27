DHA

Olay, öğle saatlerinde bir sitenin içindeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iki taraf arasında maske satışı nedeniyle tartışma yaşandı.

DHA'nın haberine göre, tartışma büyüyünce taraflar silahlarını ateşledi. Çıkan silahlı kavgada birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de iş yeri içinde incelemelerde bulundu.

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