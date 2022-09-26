Bir kadın daha! Tartışma ve cinayet!

Samsun'un Alaçam ilçesinde, alınan bilgiye göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.D. (46) ile eşi Havva Dursun (45) arasında Habilli Mahallesi’ndeki ikametlerinde tartışma çıktı.
ALKOLLÜYDÜ, TARTIŞTI VE VURDU
AA'da yer alan habere göre alkollü olduğu öne sürülen M.D. ruhsatsız tabanca ile ateş ederek Havva Dursun’u ağır yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KATİL KOCA GÖZALTINDA
M.D. ise silahla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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