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        Boyu 2 metre! Kilosu 450 TL'den satılacak!

        Amasya'da, 2 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı. Bir balıkçı dükkanında sergilenen balık görenleri şaşırttı. Balığın kilosu 450 TL'den satılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 08:27 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:27
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        Boyu 2 metre! Kilosu 450 TL'den satılacak!
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        Amasya'da Yeşilırmak Nehri Kayrak mevkiinde balıkçı Aslan Eftelioğlu ve arkadaşı tarafından teknede avlanan yayın balığı, balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı.

        "KİLOSU 450 TL'DEN SATILACAK"

        AA'da yer alan habere göre Eftelioğlu, 2 metre boyundaki balığı yakalamanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Ağırlığı 50 kilogram. Bir süre sergiledikten sonra kilogramını 450 liradan satacağız" dedi.

        "GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK İHTİŞAMLI BİR BALIK"

        Vatandaşlardan Mahir Bacanak da ilk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü dile getirerek, "Çok şaşırdık böyle bir balık görünce, bayağı büyük, ihtişamlı bir balık" ifadesini kullandı.

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        #yayın balığı
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