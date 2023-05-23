Bu kavganın ardından biri öldü! Tuvalet cinayeti!

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İstanbul'da olay üç gün önce Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, tekstil atölyesinde çalışan Ahmet A. (32) ve Salih Sıbaka (27) arasında ortak kullanım alanı olan tuvalet temizliği yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Bu tartışmanın ardından Ahmet A. ile Salih Sıbaka ve bir kişinin daha katıldığı kavgada atölye adeta boks ringine döndü.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI Hayatını kaybeden Salih Sıbaka 27 yaşındaydı. Yaşanan kavga tekstil atölyesindeki işyeri kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çalışan kadınların panik halinde dışarı çıkmaya çalıştığı yer aldı. Erkeklerin ise kavga eden arkadaşlarını uzun süre ayırmaya çalıştığı kameraya yansıdı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Kavganın bitmesinin ardından dışarı çıkan Ahmet A., 5 dakika sonra kavga ettikleri iki kişiye bıçakla saldırdı. Olayda ağır yaralanan Salih Sıbaka, kaldırıldığı hastane de hayatını kaybetti.