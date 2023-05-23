Bu kavganın ardından biri öldü! Tuvalet cinayeti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Tuvalet temizliği kavgasında cinayet! Kavga anı saniye saniye kameralarda! - Son dakika güncel haberler
ABONE OL

Bu kavganın ardından biri öldü! Tuvalet cinayeti!

İstanbul’da çalıştıkları tekstil atölyesinde, tuvalet temizliği yüzünden çıkan tartışma önce kavgaya neden oldu, sonra ise cinayetle sonuçlandı. Ahmet A., tartıştığı işyerindeki arkadaşı Salih Sıbaka’yı bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklı saldırıdan önce yaşanan kavga anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Tuvalet temizliği kavgasında cinayet! Kavga anı saniye saniye kameralarda! - Son dakika güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

İstanbul'da olay üç gün önce Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, tekstil atölyesinde çalışan Ahmet A. (32) ve Salih Sıbaka (27) arasında ortak kullanım alanı olan tuvalet temizliği yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu tartışmanın ardından Ahmet A. ile Salih Sıbaka ve bir kişinin daha katıldığı kavgada atölye adeta boks ringine döndü.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Hayatını kaybeden Salih Sıbaka 27 yaşındaydı.
Hayatını kaybeden Salih Sıbaka 27 yaşındaydı.

Yaşanan kavga tekstil atölyesindeki işyeri kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çalışan kadınların panik halinde dışarı çıkmaya çalıştığı yer aldı. Erkeklerin ise kavga eden arkadaşlarını uzun süre ayırmaya çalıştığı kameraya yansıdı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kavganın bitmesinin ardından dışarı çıkan Ahmet A., 5 dakika sonra kavga ettikleri iki kişiye bıçakla saldırdı. Olayda ağır yaralanan Salih Sıbaka, kaldırıldığı hastane de hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan şüpheli Ahmet A. kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı Ahmet A.’yı Bayrampaşa’da saklandığı yerde yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Su baskınları ve dolu yağışları riski sürüyor
GÜNDEM Su baskınları ve dolu yağışları riski sürüyor!
Son dakika haberi: Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu!
GÜNDEM Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu!
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması: Sığınmacılar 2 yıl içinde... - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Hatay'da: Siyaset ...
Sağanak yağış araçları tarumar etti! Tarsus'ta inanılmaz görüntüler... - Haberler
GÜNDEM Sağanak nedeniye araçlar sular altında kaldı!
Bakan Özer: Öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla yapılacak
GÜNDEM Bakan Özer: Öğretmenlerin yıl sonu mesleki ...
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki 8 yaşındaki çocuğa bıçaklı gasp iddiası davasında tahliye! - Güncel haberler
GÜNDEM 8 yaşındaki çocuğa bıçaklı gasp iddiası davasında ...
Son dakika: Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi!
GÜNDEM Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbul Beşiktaş'ta park halindeyken kayan minibüs yayaya çarpıp devrildi! - Güncel haberler
GÜNDEM Park halindeyken kayan minibüs yayaya çarpıp ...
Seçim günü alkol satışı yasak mı? 28 Mayıs Pazar günü alkol satışı yapılacak mı?
GÜNDEM Seçim günü alkol satışı yasak mı?
Hava durumu | Ankara Valiliği'nden açıklama! 4 kent için öğleden sonra kritik sağanak uyarısı verildi! - Son dakika haberler
GÜNDEM Ankara Valiliği'nden açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.