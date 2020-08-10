DHA

Vali Zdravkova'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Çakır, "Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan sizlere selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa komşu olarak biz yardıma hazırız. Bizim de yüreğimiz yandı.

DHA'nın haberine göre, komşudaki yangın bizdeki yangındır. Eğer ki sayın valiler ya da itfaiye müdürleri herhangi bir ihtiyaç belirtirse biz bu konuda hazırız. Biz zaten bölge araçlarımızı park ettik. Su takviyelerimizi yaptık. Yangının sizin taraftan bizim tarafa geçmesi durumunda biz müdahaleye hazırız. 48 adet aracımız sürekli burada hareket halinde" dedi.

Haskovo Valisi Stefka Zdravkova da, yangına müdahalenin devam ettiğini, küçük bir bölümünün kaldığını ve oraya da helikopter ile ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Zdravkova, "Türkiye'den gelen yardımlar bizim için çok önemli. Bizim taraftaki aracı, biraz engebeli olduğu için söndürme biraz gecikti. Müdahalemiz tüm ekiplerimiz ile devam ediyor. İlginize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Heyetler daha sonra sınırın her iki bölgesinde de inceleme yaptı. Görüşmeye Edirne ve Bulgaristan'ın Svilengrad itfaiye müdürleri de katıldı.