Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... İki kez hastaneden kaçtı! Pişmanlıkla bitti!
ABONE OL

Koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kez hastaneden kaçtı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina altına alınmamak için 2 kez hastaneden kaçan 34 yaşındaki M.K., pişmanlık duyarak kendi isteğiyle hastaneye gitti

koronavirüs
DHA

Çorlu´da yaşayan M.K., geçen pazartesi günü Çorlu Devlet Hastanesi´ne giderek muayene oldu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., karantinaya girmeden hastaneden kaçtı.

DHA'nın haberine göre hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis, M.K.´yi bir gün sonra parkta otururken yakaladı. M.K., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

YENİDEN KAÇTI, PİŞMAN OLUP DÖNDÜ

M.K., geçen çarşamba yeniden hastaneden kaçarken, polis her yerde arama çalışması başlattı. Pişmanlık duyan M.K., cuma günü kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi´ne başvurup, tedavi olmak istediğini söyledi. M.K., bugün ise Tekirdağ Devlet Hastanesi´ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sahur vakitleri 2020| Ramazan İmsak saatleri (il il) 2020! İstanbul Ankara İzmir sahur (imsak) saati kaçta?
GÜNDEMRamazan İmsak saatleri (il il) 2020
Son dakika haberler...İETT otobüsü ağaca çarptı: 3 yaralı!
GÜNDEMBeşiktaş'ta zincirleme kaza: 3 yaralı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında konuştu - Haber
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Omega 3 nedir? Omega 3’ün faydaları nelerdir?
GÜNDEMOmega 3 nedir?
100. Yıl Marşı sözleri! MEB'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı "100. Yıl Marşı"
GÜNDEM23 Nisan 100. Yıl Marşı sözleri!
Son dakika haberler... Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama
GÜNDEMŞırnak'ta PKK/KCK operasyonu!
Mehmet Görmez'in annesi 'korona'dan vefat etti
GÜNDEMMehmet Görmez'in annesi 'korona'dan vefat etti
Salda Gölü nerede? Salda Gölü'nün özellikleri neler? Salda Gölü hakkında
GÜNDEMSalda Gölü nerede, özelliği nedir?
Uyuşturucu baskınında jandarmaları yaralayan zehir tacirleri yakalandı
GÜNDEMJandarmaları yaralayan zehir tacirleri yakalandı
Son dakika haber! Diyanet İşleri Başkanı'ndan önemli açıklamalar
GÜNDEMDiyanet İşleri Başkanı'ndan teravih namazı mesajı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X