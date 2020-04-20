DHA

Çorlu´da yaşayan M.K., geçen pazartesi günü Çorlu Devlet Hastanesi´ne giderek muayene oldu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., karantinaya girmeden hastaneden kaçtı.

DHA'nın haberine göre hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis, M.K.´yi bir gün sonra parkta otururken yakaladı. M.K., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

YENİDEN KAÇTI, PİŞMAN OLUP DÖNDÜ

M.K., geçen çarşamba yeniden hastaneden kaçarken, polis her yerde arama çalışması başlattı. Pişmanlık duyan M.K., cuma günü kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi´ne başvurup, tedavi olmak istediğini söyledi. M.K., bugün ise Tekirdağ Devlet Hastanesi´ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

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