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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Çok önemli mesajlar veren Erdoğan, öğrencilere de burs müjdesi verdi. Erdoğan, "Burs miktarını lisansta 500 lira, yüksek lisans 1000, doktorada 1500 liraya yükselttik" dedi. Erdoğan, üniversitelerde kariyer merkezleri kurulacağını, yabancı dil sınavları için de ÖSYM'den ortak sınav yapılabileceğini belirtti

03.10.2018 - 12:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yaptı. Erdoğan, eğitim sistemindeki eksiklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Üniversitelerde önümüzdeki dönemde yeni uygulamaların hayata geçirileceği mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğrencilere buradan bir müjde vermek istiyorum' diyerek burs ücretlerini duyurdu. Erdoğan, gelecek yıldan itibaren öğrencilere lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1500 TL kredi bursu verileceğini söyledi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 "Değerli misafirler Yüksek Öğrenim sistemimiz çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Ülkemizin sınırlarını da aştık. 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Geçen hafta Almanya'da sordum, ne kadar öğrenci var diye, 3 milyon dediler. Bizden nüfusları daha fazla. Onların öğrenci sayısı 3 bizde ise 8 milyona yakın. İlk 500'ün içinde iki üniversite değil, daha da artırmamız lazım. Hocalarımızdan biraz daha gayret. İnşallah çok sayıda üniversitelerimizle girip, adımızı oralara yazdıralım. Üniversitelerimizde yabancı uyruklu öğrenci sayısı olumsuz propagandalara rağmen arttı."

ÖĞRENCİLERE KREDİ BURSU MÜJDESİ

"Dershane sistemini ülkemizden tamamen kaldırdık. Artık benim vatandaşım damdaki davarını, kolundaki bileziği satarak kurslara çocuklarını göndermekten kurtuldu. Paralel eğitim sistemlerine asla müsaade etmeyiz. Barınma sorunlarını gidermek için açtığımız yurtların yatak kapasitesi 640 bini buldu. Öğrencilerimiz nedense hep burs istiyorlar. Krediye neden yaklaşmıyorsun? Bunun da sana avantajları var. Bunlar iş bulunca geri ödemek kaydıyla veriliyor. Öğrencilerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. Kredi burs miktarını gelecek yıldan itibaren artıracağız. Burs miktarını lisansta 500 lira, yüksek lisans 1000, doktorada 1500 liraya yükselttik."

"İNGİLİZCE SINAVLARI ÖSYM'DEN ORTAK YAPILABİLİR"

"Türkiye dijital dönüşümünü tamamlamak zorundadır. Geleceğin savaşlarının siber olarak gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz. Büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz. İlk işlerden biri yüksek öğretimde yetenek yönetimi sistemine geçmektir. Üniversitelerimizin tamamına kariyer merkezleri kurmak istiyoruz. Üniversite öğrencilerine ilk girdikleri yıldan itibaren kariyer planlamasında rehberlik edecek çalışmalar, etkinlikler düzenlenecek. Yabancı dil eğitiminde de merkezi bir sistem oluşturmak istiyoruz. Sınavlar merkezi olarak ÖSYM üzerinden yapılabilir. Belli bir seviyeyi tutturulabilir. Böylece ÖSYM raporlayacak, eksik ve fazlamızı görerek planlama yapacağız."

"DEVASA SANDIĞIMIZ ÜLKELERİ MEDYA YÖNETİYOR"

"Hep gördüğümüz bir gerçeği ABD ve Almanya ziyaretinde gördük. Batının medyasında ülkemizle ilgili yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Bu devasa ülkeleri başında olanların değil, medyaların yönettiğini gördüm. Ben de dedim ki, medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin. Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördücü kuvvet falan. Yarın bizim medya yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız ya. Bize halkımız kaç puan veriyor önemli olan bu. Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa demokrasi var, yoksa yoktur. Medya ile falan demokrasi olmaz. Öyle demokrasi olur ki, medya da güçlüdür."

"GEÇMİŞTEKİ HATALARIMIZA DÜŞMEDİK"

"Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Türkiye bu tür değişimleri geçmişte hep arkadan takip etmiş treni kaçırmıştır. Bu kez aynı hataya düşmedik. Bu kez arkadan gitmek yerine hep önlerine geçtik. Üstelik 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir hain saldırının ardından bunları başardık."

"FARKLI TAVIRDA OLANLARIN AYNI ÇİZGİYE GELECEĞİNDEN ŞÜPHENİZ OLMASIN"

"Daha düne kadar Suriye'deki kaosun içine çekilmeye çalışan Türkiye Suriyelilerin bizzat güvenliğini merkezinde sağlayan ülke haline gelmiştir. Sahadan ve masadan bizi dışlayanlar şimdi bizimle olmanın peşindeler. Şu anda hala farklı tavırda görünenlerin aynı çizgiye geleceğinden şüpheniz olmasın. Değişimi, reform ve yenilik iradesine sahip oldukça kapalı kapılar kalmayacaktır."

 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 2 dakika önce
    ahahah 1500 tl nedir yahu? :)) ahahah 1500 tl nedir yahu? :))
  • Misafir 19 dakika önce
    Erdeğon ne zaman konuşsa döviz yükseliyor
  • Misafir 52 dakika önce
    Nitelik değil nicelik önemlidir. Barajı geçeni üniversiteli yaparsan sayı avrupadan da çok çıkar. Bu insanlara nasıl eğitim veriliyor diyen yok. Kuru kalabalıkla övünüyoruz...
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