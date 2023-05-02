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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İzmir haberleri: Dilara'yı yatalak hale getirdi! Ehliyetsiz alkollü sürücüye işte istenen ceza belli oldu!
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Dilara'yı yatalak hale getirdi! Ehliyetsiz alkollü sürücüye işte istenen ceza!

İzmir'de, ehliyetsiz ve alkollü olarak kullandığı hafif ticari araç ile Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan 25 yaşındaki Dilara Aldanoğlu'nun da bulunduğu motosiklete çarparak yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan 27 yaşındaki İsa E. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma' suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Son dakika İzmir haberleri: Dilara'yı yatalak hale getirdi! Ehliyetsiz alkollü sürücüye işte istenen ceza belli oldu!
DHA

İzmir'de kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10 Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa E.'nin kullandığı hafif ticari araçla, Sude Solak'ın (22) kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı.

İKİSİ DE YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Hafif ticari aracın ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı.

BEYİN TRAVMASI VE KANAMASI GEÇİRDİ

Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

7.5 AY HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, 7.5 ay hastanede tedavi gördü. Aldanoğlu'nun sonrasında tedavisine evinde devam edilmeye başlandı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen hafif ticari araç sürücüsü İsa E., serbest bırakıldı.

HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Sürücü İsa E.'nin işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Kazadan sonraki süreçte ise E.'nin iyi halini bozduğu için tekrar tutuklandığı belirtildi. Aldanoğlu'nun ve Solak'ın bulunduğu motosiklete çarparak yaralanmalarına yol açan sürücü İsa E. hakkında iddianame hazırlandı.

KAVŞAKTA HIZ KESMEMİŞ, GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ KURALINA UYMAMIŞ

Aldanoğlu'nın yatağa bağımlı hale gelmesine yol açan hafif ticari araç sürücüsü İsa E. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Sürücü İsa E.'nin kullandığı araçla kavşakta hız kesmeyip, ayrıca yola başka bir aracın gelip, gelmediğini de kontrol etmeden, geçiş üstünlüğü kuralına uymadığına dikkat çekildi.

ALKOL SINIRINI AŞMIŞ, KARŞI TARAFI SUÇLAMIŞ

Trafik bilirkişi raporuna göre de İsa E.'nin kazanın yaşanmasında kusurlu olduğunun belirlendiğine yer verildi. Alkol ölçüm raporuna göre, E.'nin kullandığı aracın ruhsatta ticari olarak kayıtlı olması nedeniyle 0.20 olan alkol sınırını 0.23 promil ile aştığı da belirtildi. Ayrıca İsa E.'nin savunmasında; karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünü söylediği de iddianamede yer aldı.

"OLASI KASITLA YARALAMADAN YARGILANSIN"

Dilara Aldanoğlu'nun ailesinin avukatı Gökay Başar, "Her ne kadar iddianamede sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişse de, sanığın eylemleri ve eylemi yerine getirirken ki hal ve durumu nedeniyle olası kastla 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü olay yerinde tutulan trafik kaza tespit tutanağından sanığın ehliyetinin olmadığı, olay anında yasal sınıra göre alkollü olduğu, herhangi bir fren izinin veya neticesini engelleme çabasının bulunmadığı anlaşılmaktadır" dedi.

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