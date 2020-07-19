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Diyarbakır'da ihale kavgası: 1'i ağır 8 yaralı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Gazi Köşkündeki kafeteryanın ihalesi sonrası çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Diyarbakır
İHA

Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Gazi Köşkünde meydana geldi. Edinilen bilgilere köşkün alt tarafında bulunan kafeteryalar ihaleye açıldı. İddiaya göre önceki işletmecisi ihaleyi kaybetmesine rağmen dükkanı boşaltmadı.

İHA'nın haberine göre, ihaleyi kazanan şahıslar ile işletmeci arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi sonucu taraflar güçlükle ayrıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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