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Doktora yanlış HIV pozitif teşhisi davası!

Konya’da özel bir hastanede görevli enfeksiyon uzmanı doktor D.U., iddiaya göre yakın arkadaşı olan gence HIV testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıktığını söyleyerek arkadaşına 2.5 yıl AIDS ilacı kullandırdı. Doktorun çelişkili ifadelerinden şüphelenip başka bir hastanede test yaptıran genç, HIV negatif olduğunu öğrenince şok yaşadı. Gencin şikayeti üzerine doktor hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika haberler: Doktora yanlış HIV pozitif teşhisi davası! - Konya haberleri
Doktora yanlış HIV pozitif teşhisi davası!
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Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da özel bir hastanede görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor D.U., yakın arkadaşı olan M.H.'ye sağlık kontrolleri kapsamında kan testi yaptı.

GENCİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Test sonucunda arkadaşına HIV pozitif olduğunu söyleyerek ilaç tedavisi başlattı. Genç adamın hayatı, test sonucunun ardından kâbusa döndü. İddiaya göre psikolojisi bozulan M.H. ilk olarak çalıştığı iş yerinden, ardından nişanlısından ayrıldı.

HEM MUTLU OLDU HEM ŞOKE OLDU

Hayata küsen M.H., doktorun bazı çelişkili ifadeleri ve bir arkadaşının ısrarıyla başka bir hastanede HIV virüsü testi yaptırdı. Sonuç negatifti. İnanamayan M.H. başka bir hastanede daha yaptırdığı test sonucunun yine negatif çıkmasıyla hem çok sevindi, hem de şok yaşadı.

"AIDS OLMADIĞIMI İTİRAF ETTİ"

Bu durumu doktoruna söyleyen M.H., "Ona durumu anlatıp neden bana bunu yaptığını sordum. Tatmin edici cevaplar vermedi. AIDS olmadığımı, bana yalan söylediğini itiraf etti. Yaptığının yanına kalmayacağını bunu yargıya taşıyacağımı söyledim. Bana olayı yargıya taşımamam için yalvardı. Kan testi ile ilgili ise laboratuvarda yapılan bir hata nedeni ile sonucun pozitif çıktığını bakanlığa bildireceğini söyledi" dedi.

BAKANLIK LABORATUVARINDAKİ KAN BAŞKASINA AİT ÇIKTI

M.H., doktor hakkında savcılığa şikayetçi oldu. Konya Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemede Bakanlığa ait doğrulama laboratuvarında HIV virüsü teşhisi konmuş kan örneğinin M.H.’ye ait olmadığı ortaya çıktı.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bunun üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianamede doktor D.U. hakkında "sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açıldı. 6 yıla kadar hapsi istenen doktor mart ayında hakim karşısına çıkacak.

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