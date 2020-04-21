İHA

Sinop'ta yaşayan 59 yaşındaki Osman Aksu, koronavirüs nedeniyle evde kaldığı günlerinde yıllardır hayalini kurduğu yel değirmenini yapıp, kendi elektriğini üretmeye başladı.

Osman Aksu, yıllardır hayali olan fakat bir türlü işlerden dolayı vakit bulamadığı yel değirmenini, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evde kaldığı günlerde hayata geçirdi. Yel değirmeni yapım sürecini anlatan Aksu, "Yıllardır hayalimde bir adet yel değirmeni ve güneş enerjisi ile çalışan özel bir düzenek yapmak vardı. Bu korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları başlayınca ben de boş durmak yerine çiftliğimin bahçesine bu sistemi kurmaya başladım. Önce kanatlarını sonra iskeletini daha sonra ise en önemli olan unsurlardan birisi olan kulesini yaptım. Maksadım sadece görsellik oluşturmak içindi. Ancak düşündüm ki güneş enerjisi ile de bu değirmeni aydınlatmak ve bunlar olurken de enerjinin fazlasını dağıtmak için çevreye güzel süslü fenerler yaptım" dedi.

Led aydınlatma diye tabir edilen, düşük enerji harcayan ampüllerle evin elektriğini kullanmadan bahçesinin her köşesini aydınlatmayı başaran gazeteci Osman Aksu, "Bu sayede güzel bir görsel şölen oldu. İnsanalar yoldan geçerken görüp hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Çeşitli sorular sorup onlar da yapmak istiyor. Bu sistemi kurmam yaklaşık 2 hafta sürdü fakat geliştirmeye devam ediyorum. Şu an için 20 amper 250 watt civarında elektrik üretiyor. Bunu da jel akü sayesinde şarj edip gündüz aldığımız elektriği gece aydınlatmaya harcıyorum" dedi.

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