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Haberler > Ekonomi > Para > Son dakika haberler: FED faiz kararını açıkladı! İşte FED kararına doların ilk tepkisi Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Fed, faiz kararını açıkladı. Fed toplantısından gelen son dakika haberlerine göre faizler beklendiği gibi 2.25-2.50 aralığında sabit bırakıldı. Fed bu yıl içerisinde faiz arttırmayacağını ve bilanço küçültmeyi eylülde bitireceğini açıkladıktan sonra dolar 5.44'lere indi. Piyasaların gözü Başkan Powell'ın başta bütçe normalizasyonu ve ilerleyen toplantılardaki faiz artırımlarına ilişkin açıklamalarında...

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