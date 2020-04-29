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Son dakika haberi! Fed faiz kararını açıkladı

Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi sarsarken Fed'in merakla beklenen para politikası kararı açıklandı. Fed faizleri yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bırakırken karar metninde virüsün orta vadede büyük riskler oluşturduğuna dair ekleme dikkat çekti. Fed Başkanı Jerome Powell ekonominin 2. çeyrekte görülmemiş düzeyde gerileyeceğini ve bir sonraki işsizlik rakamının çift haneli olabileceğini belirtti. Dolar/TL karar sonrası 6.95'e çekildi, dolar endeksi düştü

son dakika
HABERTURK.COM

Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerin 0-0.25 aralığında sabit bırakılma kararı çıktı.

Fed, peş peşe faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olmak için 2.3 trilyon dolar kredi sağlama taahhüdünde bulunmuş ancak ABD ekonomisi ilk çeyrek yüzde 4.8 daralmıştı.

Fed'in karar metninde sağlık krizinin ekonomik aktivite üzerinde etkisini gösterdiğini belirtirken virüsün orta vadede "büyük riskler" sunduğu belirtildi.

Ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde politika araçlarının kullanılacağı vurgulanan karar metninde gerekli ölçüde tahvil ve menkul kıymet alımlarına devam edileceği yer alırken, zayıf talep ve düşük petrol fiyatlarının enflasyonu aşağıda tuttuğuna dikkat çekildi.

 

FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI

- 2. çeyrekte ekonomik aktivite daha önce görülmemiş düzeyde gerileyecek. Bir sonraki işsizlik rakamı çift haneli olabilir.

- Ekonominin bu olanları atlattığına emin olana kadar düşük faizler devam edecek. Ekonomiyi desteklemek için bütün araçlarımızı kullanacağız.

- Kredi akışıını sağlamak temel öneme sahip. Piyasaların toparlanmasıyla varlık alım hızını düşürdük ancak varlım alımları daha fazla destekleyici koşul sağlamak için devam edecek.

- Doğrudan mali teşvik ve destek uzun vadeli ekonomik zararın önüne geçmek için çok kritik olabilir. Ekonomik zararın en az olması için çabalıyoruz. Varlık alımları dikkate alındığında politika tutumumuz şu an için uygun, bunu daha fazla değiştirmeyeceğiz.

- Kredi imkanlarımız var, bu tarafta daha fazla şey yapabiliriz. Şirket kredi imkanları yakında sonuçlandırılacak fakat karşılıksız kredi veremeyiz. 

 

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