Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan sanıklar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal ile ilgili savcı görüşünü açıkladı.

SANIKLARLA KARŞILAŞTILAR

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, savcı görüşünde, olayın nasıl yaşadığını anlattı. Halit Ayar ve arkadaşlarının eğlenmek amacıyla Taksim’e gittiklerini belirtti. Şişhane durağında Halit Ayar ve arkadaşlarının sanıklar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal İle karşılaştıklarını anlattı.

"PARA İSTEDİ"

Sanıklardan Erhan Kurdal’ın mağdurlardan ilk önce bira istediği ardından da para istediğini belirten savcı, Erhan Kurdal’ın ilk haksız hareketi başlattığını ve elindeki bira şişesiyle mağdurlardan Tolga’ya vurduğunu anlattı.

"SIRTINDAN BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ"

Kavgaya sanık Emrah Yaşar’ın da katıldığını anlatan savcı, bu sanığın Halit Ayar’ı göğsünden yaraladığı, yere düşünce de sırtından bıçaklamaya devam ettiğini ifade etti. Diğer sanık Erhan Kurdal’ın da yerden kalkmak isteyen Halit Ayar’ın karnına tekme attığını belirtti.

EMRA YAŞAR’A MÜEBBET

Savcı, sanıklardan Emrah Yaşar’ın, Halit Ayar’ı bıçaklayarak kasten öldürmek suçundan müebbet hapis ve mağdur Sinan N.’yi bıçakla yaralayarak “kasten öldürmeye teşebbüs” ettiği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsini talep etti.

ERHAN KURDAL’A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcı, Halit Ayar’ın yaralı şekilde yerde yatarken tekmeleyen sanık Erhan Kurdal hakkında ise, yağma suçunu işleyememenin verdiği infialle nitelikli kasten öldürme eylemine katıldığını belirterek ağırlaştırılmış müebbet ve nitelikli yağmaya teşebbüs suçundan 11 yıla kadar hapis talep etti.