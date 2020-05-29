HABERTURK.COM / AA

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Mahmut Haşim, hamile olan eşi Ayşe Haşim'in sancılanması üzerine, hastaneye götürmek için çağırdığı taksiye bindiklerini, taksi sürücüsü M.B'nin, eşinin doğum yapmak üzere olduğu iddiasıyla kendilerini araçtan indirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, olayın dosya içeriği, şüphelinin savunması fotoğraf, kamera görüntüleri ve müştekinin ifadesi kapsamında inceleme yapıldığı belirtildi.

Doğum yapmak üzere olan kadının eşiyle taksiye bindiği esnada taksi şoförünün, kadının Suriyeli olduğunu görerek almak istemediği ve taksiye binen kadının bu esnada doğum yapmaya başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu arada ambulans çağrılması üzerine doğumun taksinin içinde gerçekleştiği, taksi şoförünün müştekilere inin demesi ve bunu defaten tekrarlaması üzerine müştekilerin inmek zorunda kaldığı, şüphelinin de ambulans sesini duyduğu anda müştekileri ve ambulans beklemeden müştekilerin inmesinden sonra olay yerini terk ettiği, şüphelinin müştekiyi fiziksel bir müdahale ile değil sözlü olarak kızgın ses tonları ile defaten tekrarlayarak müştekilerin de doğum gerçekleşir gerçekleşmez inmek zorunda kaldıkları, taksicinin vicdani ve insani yükümlülüğünü yerine getirmeyerek zor durumda olan kadına yardım etmediği, sadece bekleyerek inmesini istediği anlaşılmıştır."

Kadının ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hasar ya da sağlık problemlerinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, doğum yapmakta olan Suriye uyruklu kadını ve eşinin taksiye bindikten sonra taksiden indirilmesi ve doğum yapması olayı ile ilgili yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihlali suçundan gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildiği, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine şüpheli hakkında süresiz olarak konutunu terk edememek suretiyle ev hapsi kararı verildiği vurgulandı.

"1 YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN BİR SUÇ"

Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan Avukat Rezan Epözdemir de, eylemin TCK'ya göre suç olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Önce insani boyutuna ilişkin bir şey söylemek isterim. Kabul edilemez bir tavır. İnsani ve vicdani değil. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın tezahürü gibi, çok üzücü. Zaman zaman kamu vicdanını kanatacak şeylerle ne yazık ki karşılaşabiliyoruz. TCK'nın 98. maddesi yarım ve bildirim hükümlülüğünün yerine getirilmemesi. Tam da taksicinin davranışı bu suç tipinin yansıması.

Suçun cezası 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası. Normal koşullarda tutuklama tedbiri gelebilir ama iç hukukumuzda üst sınırı 2 yılın altında olan tutuklama yasağı var. Kasten yaralama suçları hariç tutuklama yasağı kapsamında. Sorgu hakimliği adli kontrole hükmetmiş. Kamuoyunda ev hapsi denilen evi terketmeme cezası uygulanır. TCK'ya göre suç bu. Eğer annede veya bebekte ölüm meydana gelseydi 1-3 yıl hapis cezası uygulanacaktı. Şükürler olsun ki ölüm meydana gelmediği için 1. fıkra uyarınca 1 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç. Yardım ve bildirimin yerine getirilmemesi."