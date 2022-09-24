"Hareketsiz buldum" dedi! Gerçek başka çıktı!

Mersin'de, sabah saatlerinde Toroslar ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Arslanköy Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.
"BABAMI YERDE HAREKETSİZ BULDUM"
DHA'da yer alan habere göre jandarmayı arayan Hilal Başpınar, "Gece domuz avına gittikten sonra eve döndüğümde babamı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldum" ihbarında bulunup, yardım istedi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yücel Başpınar'ın silahla öldürüldüğünü belirledi. Başpınar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelendikleri Hilal Başpınar'ı gözaltına alarak, Gözne Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürdü.
BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Sorguya alınan Başpınar, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babasını av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.
AV TÜFEĞİ ORMANDA BULUNDU
Olayda kullanılan av tüfeği ise yakındaki ormanda ele geçirildi. Hilal Başpınar, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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