Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... İlçe sağlık müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı
ABONE OL

İlçe sağlık müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı

Bursa'da Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Çiğdem’in Devlet Hastanesi'ndeki karantinasının ardından şimdi de ev karantinasına alındığı öğrenildi

koronavirüs
İHA

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından bütün gününü makamında geçirerek çalışmaları yakından takip eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, tedbir maksadıyla korona virüs testi yaptırdı.

İHA'nın haberine göre Volkan Çiğdem’in kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının ardından Karacabey Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınan Dr. Volkan Çiğdem’in tedavisine başlanıldı.

Hastanede yapılan ikinci testin negatif çıkmasının ardından ev karantinasına geçtiği öğrenilen Çiğdem’in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akılalmaz yöntemlerle yaşlı kadının bütün mal varlığını elinden aldılar!
GÜNDEMDolandırıcılar bu kez yaşlı bir kadını hedef aldı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Cumhuriyet gazetesine soruşturma" açıklaması
GÜNDEM"Cumhuriyet gazetesine soruşturma" açıklaması
Mardin'de amca oğulları birbirine girdi: 1'i ağır 8 yaralı
GÜNDEMAkrabalar birbirine girdi: 8 yaralı
MHP'li Yalçın: "İnfaz düzenlemesi hukukidir"
GÜNDEMMHP'li Yalçın: İnfaz düzenlemesi hukukidir
Hakurk şehidi Durhan memleketine uğurlandı
GÜNDEMHakurk şehidi memleketine uğurlandı
Son dakika haber! Rize'de korkunç cinayet! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Gamze Pala'yı öldürdü
GÜNDEMVahşi cinayet! Arkadaşlık teklifini kabul etmedi diye. ...
Son dakika haberler... Çekmeköy’de 7 bin 600 adet kaçak üretilmiş maske ele geçirildi!
GÜNDEMİstanbul'da kaçak maske atölyesine operasyon!
Başsavcılık’tan 'gözdağı' iddialarına yanıt
GÜNDEMBaşsavcılık’tan 'gözdağı' iddialarına yanıt
İşte yeni infaz sistemi! Hangi suçların cezası nasıl artırıldı?
GÜNDEMİşte yeni infaz sistemi! Hangi suçların cezası nasıl ...
Nasreddin Hoca da "evde kal" dedi
GÜNDEMNasreddin Hoca da "evde kal" dedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X