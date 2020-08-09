AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 163 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 20 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

AA'nın haberine göre Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 427'ye, vaka sayısının da 326 bin 712'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 22'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 284 bin 371'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 686 bin 498 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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