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İstanbul'da kısıtlamada ikinci gün sessizliği!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yurt genelinde sokaklar boş kaldı. İstanbul'da da sadece D-100 Karayolu birkaç araç ile ile otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Şirinevler'de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu. İşte ve İstanbul ve diğer illerde kısıtlamanın ikinc günü...

istanbul sokağa çıkma kısıtlama
Genel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı.

DHA'nın haberine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Kısıtlamanın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Şirinevler'de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

NEREDEYSE SIFIR ARAÇ

İHA'nın haberine göre, Normal zamanlarda kentin en işler yerleri arasında olan Vatan Caddesi, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü, Barbaros Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile E-5 Karayollarında trafik ve araç geçişi neredeyse sıfıra indi.

İnsan trafiğinin yoğun olduğu Bağdat Caddesi de sessizliğe bürünen yerlerden. Boş kalan lüks cadde drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde lüks caddede kimse yokken, adeta hayalet caddeyi andırdı. 

Öte yandan sokak kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kentte, doğan güneş adeta sessizliği bozdu. Kentin simgelerinden olan Topkapı Surları üzerinde görüntülenen gün doğumu, muhteşem bir görüntü oluşturdu.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Trafik polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasında trafik ekipleri denetleme yaptı. Ekipler sürücüleri durdurarak belge ve izin kontrolü yaptı.

'ÇOK YANLIŞ ZAMANDA SOKAĞA ÇIKTIM'

İzin belgesi olmayan Orkun Önet isimli sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ceza kesildi. Önet, "Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. Hastamız vardı. Ona gidelim dedik. Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin. 38 gündür evdeyim. İlk defa bugün çıktım. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

BURSA'NIN EN BÜYÜK KENT PARKI DA SESSİZ

İHA'nın haberine göre, Bursa’da özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğunluk yaşanan Hüdavendigar Parkı ve Kaplıkaya Cazibe Merkezi sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe gömüldü. Bu sessizlik havadan kaydedildi. Parkın hemen yanındaki Bursa’nın simge camilerinden Mihraplı Cami ve çevresindeki boş sokaklar da kayıt altına alındı. Ayrıca Yıldırım’ın gözde mekanlarından Cazibe Merkezi de sessiz bir hafta sonu geçirdi. 

DENİZE AÇILAN AMATÖR BALIKÇILARA CEZA

İHA'nın haberine göre, 26 numaralı il hıfzıssıhha kurul kararına göre Bursa deniz il sınırlarında her türlü amatör balıkçılık ve gezinti/sportif faaliyet yasaklandı. Alınan tedbirler doğrultusunda Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı bağlı botlu ekipler tarafından denizde yapılan denetimlerde 10 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamak ve il kurul kararlarına aykırı olarak denize çıkmak ve amatör avcılık yapmaktan 392’şer lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan hafta sonu sokağa çıkmayıp evde kalmaları istendi.

 

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