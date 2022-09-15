İstanbul'da silah çeken yabancı sınır dışı!

İstanbul Fatih Kumkapı'da, 6 Eylül salı günü yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı.
İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre A.K., bu kişiye 'Neden bana çarpıyorsun' diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı.
BELİNDEN SİLAH ÇIKARIP DOĞRULTTU
Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.
GERİ GÖNDERME İŞLEMİ BAŞLATILDI
Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.
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