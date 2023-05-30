Ağabeye 10 kurşun! Başlık parası cinayeti!

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DHA

İstanbul Esenyurt'taki olay, 27 Mayıs Cumartesi saat 23.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Şirip (38) taksici kardeşi Hasan Şirip'le (29) birlikte en küçük kardeşlerini evlendirmek için memleketleri Ağrı'dan bir aile ile görüşerek kızlarını istedi.

BAŞLIK PARASI TOPLAMAYA KARAR VERDİLER DHA'da yer alan habere göre kızın ailesi, Selami Şirip'ten başlık parası istedi. Bunun üzerine Selami Şirip, kardeşi Hasan Şirip'i telefonla arayarak kızın ailesinin başlık parası istediğini ve para toplamaları gerektiğini söyledi.

İKİ KARDEŞ ARASINDA KAVGA ÇIKTI Hasan Şirip, 'Param yok' diye cevap verince de Selami Şirip, "Madem paranız yoktu neden beni aracı ettiniz" diyerek kardeşiyle tartıştı. Bunun üzerine iki kardeş arasında kavga çıktı.

KARDEŞİNİ KONUŞMAYA ÇAĞIRDI Tartışma sırasında Selami Şirip, kardeşine telefondan konum atarak konuşmaya çağırdı. Hasan Şirip, ağabeyinin attığı konuma gitti.

AĞABEYİNE 10 EL ATEŞ ETTİ Ağabeyini öldüren Hasan Şirip. Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Selami Şirip, iddiaya göre kardeşine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine Hasan Şirip ise yanında getirdiği tabancayla ağabeyine 10 el ateş etti.