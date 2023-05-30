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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Ağabeye 10 kurşun! Başlık parası cinayeti!
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Ağabeye 10 kurşun! Başlık parası cinayeti!

İstanbul'da kardeşlerini evlendirmek istedikleri kızın ailesi başlık parası isteyince, parayı aralarında toplamaya çalışırken anlaşmazlık yaşayan 38 yaşındaki Selami Şirip ile kardeşi 29 yaşındaki Hasan Şirip arasında kavga çıktı. Hasan Şirip, ağabeyi Selami Şirip'i silahla vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken Hasan Şirip, polis ekiplerince gözaltına alındı

Son dakika haberler: Ağabeye 10 kurşun! Başlık parası cinayeti!
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DHA

İstanbul Esenyurt'taki olay, 27 Mayıs Cumartesi saat 23.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Şirip (38) taksici kardeşi Hasan Şirip'le (29) birlikte en küçük kardeşlerini evlendirmek için memleketleri Ağrı'dan bir aile ile görüşerek kızlarını istedi.

BAŞLIK PARASI TOPLAMAYA KARAR VERDİLER

DHA'da yer alan habere göre kızın ailesi, Selami Şirip'ten başlık parası istedi. Bunun üzerine Selami Şirip, kardeşi Hasan Şirip'i telefonla arayarak kızın ailesinin başlık parası istediğini ve para toplamaları gerektiğini söyledi.

İKİ KARDEŞ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Hasan Şirip, 'Param yok' diye cevap verince de Selami Şirip, "Madem paranız yoktu neden beni aracı ettiniz" diyerek kardeşiyle tartıştı. Bunun üzerine iki kardeş arasında kavga çıktı.

KARDEŞİNİ KONUŞMAYA ÇAĞIRDI

Tartışma sırasında Selami Şirip, kardeşine telefondan konum atarak konuşmaya çağırdı. Hasan Şirip, ağabeyinin attığı konuma gitti.

AĞABEYİNE 10 EL ATEŞ ETTİ

Ağabeyini &ouml;ld&uuml;ren Hasan Şirip.
Ağabeyini öldüren Hasan Şirip.

Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Selami Şirip, iddiaya göre kardeşine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine Hasan Şirip ise yanında getirdiği tabancayla ağabeyine 10 el ateş etti.

KATİL ZANLISI KARDEŞ YAKALANDI

Kurşunlardan biri Selami Şirip'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Selami Şirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Hasan Şirip ise, polis ekipleri tarafından koşarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan Şirip'in ağabeyi Selami Şirip'e ateş ettiği, Selami Şirip'in ise yere yığıldığı anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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