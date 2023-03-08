İstanbul'da yaşandı! Sırp kadınların parasını İranlı çaldı!

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Sırbistan uyruklu I.V. ve D.M. otomobiliyle giderken, bir kişinin kendilerini durduğu ardından pasaport kontrolü yapacağını söyleyerek paralarını çaldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.

SAHTE PASAPORT KULLANDIĞI BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre Hırsızlık Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, görüntülerdeki otomobilin kiralık olduğu ve otomobili kiralayan kişinin sahte pasaport kullandığı belirlendi.