İstanbul'da yaşandı! Sırp kadınların parasını İranlı çaldı!

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Sırbistan uyruklu I.V. ve D.M. otomobiliyle giderken, bir kişinin kendilerini durduğu ardından pasaport kontrolü yapacağını söyleyerek paralarını çaldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.
SAHTE PASAPORT KULLANDIĞI BELİRLENDİ
DHA'da yer alan habere göre Hırsızlık Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, görüntülerdeki otomobilin kiralık olduğu ve otomobili kiralayan kişinin sahte pasaport kullandığı belirlendi.
"SAHTE POLİS" İRANLI ÇIKTI
Kimliği belirlenen sahte polisin İran uyruklu Yasin M. (33) olduğu tespit edildi. Şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yasin M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan I.V. ve D.M, paralarının alındığı ve şüphelinin otomobiliyle kaçtığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin İngilizce olarak kadınlardan para istediği duyuluyor.
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