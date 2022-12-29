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Haberler Gündem Son dakika haberler: İstanbul'da yılbaşı gecesi toplu taşımada sefer sayıları artırılacak! Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?
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İstanbul'da yılbaşı gecesi toplu ulaşımda sefer sayıları artırılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı gecesi toplu ulaşımda sefer sayılarının artırılacağını duyurdu. Yılbaşı gecesi 00.00-05.00 saatleri arasında 13 ayrı hatta 57 olan sefer sayısı 168'e çıkarılacak. 1 Ocak'ta ulaşım ücretsiz olacak. İşte artırılan seferler...

Son dakika haberler: İstanbul'da yılbaşı gecesi toplu taşımada sefer sayıları artırılacak! Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?
AA

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulluların yılbaşı gecesi ulaşımda sıkıntı çekmemesi için sefer sayıları sıklaştırılacak. Bu kapsamda, yılbaşı gecesi 00.00-05.00 saatleri arasında 13 ayrı hatta 57 olan sefer sayısı 168'e çıkarılacak.

GEREKLİ OLURSA AYRICA EK SEFER YAPILACAK

AA'da yer alan habere göre 15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan/Sarıgazi – Kadıköy, 16D Altkaynarca-Pendik-Kadıköy, 12A Üsküdar-Kadıköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim hatlarında ek seferler yapılacak. Gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

METROBÜSTE 260 EK SEFER OLACAK

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak yılbaşı gecesi 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek.

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak. T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2'ye kadar hizmet verecek.

1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

1 Ocak Pazar günü ise bütün İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan pazar sefer planına göre düzenlenecek. İBB Meclisinin kararıyla kentte son 2 yıldır dini ve milli bayramlar ile resmi tatillerdeki gibi toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2023 pazar günü de ücretsiz olacak.

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