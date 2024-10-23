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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Karakol komutanı öldü! 15 kişi yaralandı - Feci kaza | Son dakika haberleri

        Karakol komutanı öldü! 15 kişi yaralandı!

        Afyonkarahisar'da, meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, karakol komutanı olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:50
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        Karakol komutanı öldü! 15 kişi yaralandı!
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Çayıryazı köyü yakınlarında sabah saatlerinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        KAZADA 16 KİŞİ YARALANDI

        AA'da yer alan habere göre araçlardaki 16 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KARAKOL KOMUTANI ASTSUBAY CAN VERDİ

        Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Durgut'un, Şuhut İlçe Karadilli Karakol Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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