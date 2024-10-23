Karakol komutanı öldü! 15 kişi yaralandı!
Afyonkarahisar'da, meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, karakol komutanı olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Çayıryazı köyü yakınlarında sabah saatlerinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
KAZADA 16 KİŞİ YARALANDI
AA'da yer alan habere göre araçlardaki 16 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KARAKOL KOMUTANI ASTSUBAY CAN VERDİ
Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durgut'un, Şuhut İlçe Karadilli Karakol Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.