Karakol komutanı öldü! 15 kişi yaralandı! Afyonkarahisar'da, meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, karakol komutanı olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 23.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:50 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL