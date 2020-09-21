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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Karantinayı delip düğün salonunda çalışmış!
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Son dakika haberler... Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa hapis istemi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlçede bir şahsın karantina kuralını ihlal ederek düğün salonunda çalıştığı belirlendi. Hakkında dava açılan sanık hakkında da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

koronavirüs
AA

Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çalışan T.A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı.

AA'nın haberine göre, karantinada olması gereken T.A'nın, 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi.

Araştırmalarında, T.A'nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da yaptığı açıklamada, karantina kuralını ihlal eden sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.

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