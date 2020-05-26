27 Mayıs'a Çankaya Köşkü'nde şahit olan koruma polisi yaşananları anlattı

İHA

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

İHA'nın haberine göre, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda vatandaşlar kısıtlamanın son gününde mangal yaktı. Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maske de takmayan vatandaşlar, futbol oynadı.

MARDİN'DE DE BENZER TABLO

Öte yandan Mardin'in Mazıdağı ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu. Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlarla dolup taştı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler, Mazıdağı'nda piknik alanlarını doldurdu. Karasu Çayı'na piknik için gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise çayda yüzdüğü görüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!