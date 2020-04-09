İHA

Van’ın Saray ilçesinde Çaybağı Mahallesi’nin bir kısmı karantinaya alındı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Saray ilçesi Çaybağı Mahallesi’nin 25 haneli ve 450 nüfuslu Aşağı Kömeevleri yerleşkesi, umreden bir müddet önce dönen ve Isparta'da karantinaya alınan korona virüs testi pozitif olan bir vatandaşımızın 3 Nisan 2020’de mahalleye gelmesi ve bugün vefat etmesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alınmıştır."

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