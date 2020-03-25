Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilemesinin ardından global uçuş ağı da etkilendi. Birçok ülke ilk olarak virüsün göründüğü Çin'in Vuhan kenti başta olmak üzere ülkeye olan seferlerini askıya aldı. Ardında da salgının Avrupa ülkelerini vurmasıyla da neredeyse bütün hava koridorlarları sessizleşti.

ASYA-PASİFİK İLE BAŞLADI

Aralık 2019'da ortaya çıkan virüsün yıl başında Çin'den gelenler aracılığıyla yayılmasıyla birlikte Asya-Pasifik bölgesinde ve Avrupa'da çok sayıda hava yolu şirketi de bu bölgeye olan uçuşlarını geçici bir süre durdurdu.

BİR AY ARAYLA İNANILMAZ DEĞİŞİM

Bugün ise flightradar24.com internet sitesinde Avrupa üzerinde 26 Şubat ile 25 Mart arasındaki değişim şaşkınlık yarattı

THY 68 ÜLKEYE UÇUŞU DURDURDU

Türk Hava Yolları da ilk olarak Çin'in Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Xian kentlerine olan seferlerini durdurduğunu açıkladı. THY ayrıca, virüsün yayılmasının ardından Çin dışında, Irak, İtalya, Kore ve İran seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. Ardından da Avrupa ükelerine olan çok sayıda sefer iptal edildi.

THY daha sonra Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle 46 ülkeye daha uçuşlarını durdurdu. Türkiye’den uçuşların yasaklandığı ülke sayısı 68 oldu.

Pegasus Havayolları da, İtalya, Irak ve İran'a yapılacak uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

AVRUPA'DAN ABD'YE UÇUŞLAR DA DURDU

ABD'nin aldığı kararla da dünyanın uçuş ağı bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde değişime uğramıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, krizin ilk günlerinde Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını ve İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

195 ÜLKEDEKİ UÇUŞLAR ETKİLENDİ

Bu kararın ardından ise özellikle Atlas Okyanusu'nda gözle görünür bir değişim yaşandı. Öyle ki, Avrupa kıtasından 28 ülkeden her gün yüzlerce uçuş başta New York, Los Angeles ve Washington DC olmak üzere, ABD'nin çok sayıda bölgesine gerçekleştiriliyor.

Son durumda ise inanılmaz bir tablo ortaya çıktı. 195 ülkede görülen salgın nedeniyle uçuş trafiği neredeyse sadece kargo uçaklarına kaldı. Öte yandan tüm bu süreç içerisinde de yurt için uçuşlarda da yolcu trafiği oldukça azaldı. Bu da sefer sayılarına yansıdı.

Trafiğin azalması ise flightradar24.com internet sitesine de dikkatleri çekti. Radar görüntülerinde ise uçuş sayısının ciddi şekilde azaldığı görüldü.

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