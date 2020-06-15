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Olayda, Fatih İlçesi'nin Balat semtinde bir hafta önce sokakta 65 yaşındaki Abdurrahman Altun ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Altun, hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin ise başına sert bir cisimle vurulması olduğu ortaya çıktı.

CİNAYET ANBEAN KAMERADA

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Cinayet Büro dedektifleri olayın ardından soruşturma başlattı. Bölgedeki 150 güvenlik kamerası anbean izlendi. Saatlerce süren bu çalışma sonunda meyvesini verdi. Tüyler ürperten cinayetin görüntülerine ulaşıldı. O görüntülerde Abdurrahman Altun ile bir kişi sokakta yürüyordu.

Bir süre sonra ikinci kişi yavaşladı, yerden bir taş aldı ve önünde yürüyen Altun'a saldırdı. Başına peş peşe aldığı darbelerle Altun, yere yığıldı. Şüpheli, Altun'un üzerindeki kimlik ve telefonunu alıp olay yerinden ayrıldı.

KATİL ZANLISI İKİNCİ KEZ KAMERADA

Cinayet şüphelisinin kimliğini tespit etmek için Cinayet Büro dedektifleri iz sürmeye devam etti. Bu kez ikinci bir kamera kaydına ulaştı. O görüntülere ise şüphelinin cep telefonunu ve kimliğini parçalayarak atma anı yansıdı.

Polis, kimliğini tespit ettiği şüphelinin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, İsmail Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.