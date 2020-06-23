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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Kütahya'da bir mahalleye karantina!
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Son dakika haberi! Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sonucu bir mahalle karantinaya alındı

koronavirüs
AA

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, yaptığı açıklamada, Tepecik beldesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 görülmesi üzerine önceki gün 6 binanın karantinaya alındığını hatırlattı.

AA'nın haberine göre, beldede pozitif vakaların artması nedeniyle karantinada olan binaların bulunduğu mahallenin tamamının karantinaya alındığını belirten Kara, "Vaka sayısının artması üzerine belde ve ilçe geneline yayılmasını önlemek amacıyla karantinanın Orta Mahallesi'nin genelinde uygulanması uygun görüldü." ifadesini kullandı.

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