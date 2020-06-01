DHA

Midyat ilçesine bağlı kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde oturan 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine salgını kontrol altına almak amacıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, karantina uygulamasına ilişkin Midyat Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Kayalıpınar Mahallesi'nde 2 vatandaşta koronavirüs testinin pozitif çıkması ve bu kişilerle temaslı olduğu değerlendirilen başka kişilerin olmasından dolayı, Kayalıpınar Mahallesi'nde 1 Haziran günü itibarıyla, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" denildi.

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