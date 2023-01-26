15 yaşındaki Mine, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti! Büyük acı!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, üvey babası tarafından evde istenmedi. 25 Aralık'ta 2022 tarihinde evden kaçtı. Küçükçekmece'de yaşayan kendisini 'Şahin Çakır' olarak tanıtan Suriyeli 3 çocuk babası Şerif E.'nin evine sığındı.

Şerif E.'nin ablası olarak bildiği kişi tarafından evde istenmedi. 3 gün sonra, 28 Aralık günü saat 12.30 sıralarında ise, Küçükçekmece'deki bu evde yangın çıktı. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki yangında tüm daireyi alevler sardı.

Şerif E., ablası olarak bilinen kadın ve 2 çocuğu evden kaçarken, 15 yaşındaki Mine Söylemez, Şerif E.'nin 7 aylık bebeği ile panik içinde balkona geldi. Battaniye açanları gören Söylemez, önce bebeği aşağıya attı ardından kendisi atladı.

Anneanne Mine Arslanoğlu, yangın çıktıktan sonra torununun üzerine kapıların kapatıldığını iddia ederek, "Doğduğundan beri bu çocukları ben büyüttüm, 2 ay önce annesine gönderdim. Evde üvey baba tarafından istenmemiş, arkadaşına sığınmış. Evin içerisinde erkek arkadaşının ablasının üç tane de çocuğu varmış. Evde bir yangın çıkıyor herkes kurtulurken benim kızım oradan ölü çıkıyor. Beş kişi oradan sağ çıkarken benim kızım neden çıkamadı oradan? Benim kızım kapıya kucağında çocukla neden balkona çıktı?

"ÇOCUĞUMUN ÜSTÜNE KAPIYI KİLİTLEDİ"

Benim çocuğumun üstünden kapı kilitlendi ve çocuğum balkonda aldı soluğu. Torunum 26 gün yoğun bakımda kaldı, 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Dün ise kalbi durdu ve vefat etti. Anne ve babasıyla birlikte şikayet dilekçemizi verdik. 15 yaşında benim çocuğumun canına kıydılar, resmen canına kıydılar. Benim çocuğumun üzerine kapıyı kilitlediler kendileri kaçtılar, çocuğum çaresiz balkona gitti. 21 gün hastanede kanepelerin üstünde yattım. Öteki kardeşine de ben bakıyorum, bir tane de çocuk okutuyorum.

"SONUÇTA ÖZ ANNESİNE GÖNDERDİM"

İstanbul'a yolladım sonuçta öz annesine gönderdim. Olayı 28 Aralık'ta duyunca şok geçirdim. Olaydan sonra kaldığı evdekiler beni bulmaya başladılar çünkü ben olayın peşine düştüm. Onlara, 'Siz öldürdünüz benim çocuğumu, siz kaçarken benim çocuğum neden kapıya koşmadı? Neden balkona yöneldi' dedim. O yangını görecek kadar benim kızım nasıl kapıyı kaçamamış? Çocuğum çok çaresiz bırakmışlar" dedi.