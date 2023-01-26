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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 15 yaşındaki Mine, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti! Büyük acı!
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15 yaşındaki Mine, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti! Büyük acı!

Çanakkale'den İstanbul'a annesinin yanına gönderilen 15 yaşındaki Mine Söylemez, iddiaya göre üvey baba tarafından istenmeyince evden kaçtı. Küçükçekmece'de erkek arkadaşının evinde 3 gün kalan Söylemez, çıkan yangında balkonda mahsur kalınca 3. kattan aşağıya atladı. 27 gün yoğun bakımda kalan Söylemez hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mine'nin yanına kaçtığı 25 yaşındaki Şerif E. hakkında suç duyurusunda bulunan aile, çıkan yangında Mine'nin üzerine bilerek kapının kapatıldığını iddia etti. Anneanne Mine Arslanoğlu, "Kapıyı üstünden kilitlediler, kapıyı açamadı balkona çıktı alev yükselince çocuk panikle aşağıya atladı" dedi

Son dakika haberler: 15 yaşındaki Mine, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti! Büyük acı!
DHA

Çanakkale'de anneannesi Mine Arslanoğlu ile yaşayan 15 yaşındaki Mine Söylemez, 2 ay önce İstanbul'a annesinin yanına gönderildi.

ÜVEY BABASI İSTEMEDİ EVDEN KAÇTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, üvey babası tarafından evde istenmedi. 25 Aralık'ta 2022 tarihinde evden kaçtı. Küçükçekmece'de yaşayan kendisini 'Şahin Çakır' olarak tanıtan Suriyeli 3 çocuk babası Şerif E.'nin evine sığındı.

TÜM EVİ ALEVLER SARDI

Şerif E.'nin ablası olarak bildiği kişi tarafından evde istenmedi. 3 gün sonra, 28 Aralık günü saat 12.30 sıralarında ise, Küçükçekmece'deki bu evde yangın çıktı. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki yangında tüm daireyi alevler sardı.

BALKONDAN AŞAĞI ATLADI

Şerif E., ablası olarak bilinen kadın ve 2 çocuğu evden kaçarken, 15 yaşındaki Mine Söylemez, Şerif E.'nin 7 aylık bebeği ile panik içinde balkona geldi. Battaniye açanları gören Söylemez, önce bebeği aşağıya attı ardından kendisi atladı.

6 KİŞİDEN SADECE MİNE ÖLDÜ

Baba Yılmaz Söylemez, 13 Ocak'ta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Şerif E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Söylemez, yangından 3 gün önce evden kaçan kızının Leman adlı kişi tarafından Şerif E.'nin yanına götürdüğünü öne sürdü. Baba Söylemez, yangında evde bulunan 6 kişiden yalnızca kızının ölümünün detaylı araştırılmasını talep etti.

"MİNE NEDEN BALKONA ÇIKTI"

Anneanne Mine Arslanoğlu, yangın çıktıktan sonra torununun üzerine kapıların kapatıldığını iddia ederek, "Doğduğundan beri bu çocukları ben büyüttüm, 2 ay önce annesine gönderdim. Evde üvey baba tarafından istenmemiş, arkadaşına sığınmış. Evin içerisinde erkek arkadaşının ablasının üç tane de çocuğu varmış. Evde bir yangın çıkıyor herkes kurtulurken benim kızım oradan ölü çıkıyor. Beş kişi oradan sağ çıkarken benim kızım neden çıkamadı oradan? Benim kızım kapıya kucağında çocukla neden balkona çıktı?

"ÇOCUĞUMUN ÜSTÜNE KAPIYI KİLİTLEDİ"

Benim çocuğumun üstünden kapı kilitlendi ve çocuğum balkonda aldı soluğu. Torunum 26 gün yoğun bakımda kaldı, 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Dün ise kalbi durdu ve vefat etti. Anne ve babasıyla birlikte şikayet dilekçemizi verdik. 15 yaşında benim çocuğumun canına kıydılar, resmen canına kıydılar. Benim çocuğumun üzerine kapıyı kilitlediler kendileri kaçtılar, çocuğum çaresiz balkona gitti. 21 gün hastanede kanepelerin üstünde yattım. Öteki kardeşine de ben bakıyorum, bir tane de çocuk okutuyorum.

"SONUÇTA ÖZ ANNESİNE GÖNDERDİM"

İstanbul'a yolladım sonuçta öz annesine gönderdim. Olayı 28 Aralık'ta duyunca şok geçirdim. Olaydan sonra kaldığı evdekiler beni bulmaya başladılar çünkü ben olayın peşine düştüm. Onlara, 'Siz öldürdünüz benim çocuğumu, siz kaçarken benim çocuğum neden kapıya koşmadı? Neden balkona yöneldi' dedim. O yangını görecek kadar benim kızım nasıl kapıyı kaçamamış? Çocuğum çok çaresiz bırakmışlar" dedi.

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