Minibüs park halindeydi! Ölüm anı kamerada!

Sinop'ta akılalmaz kaza, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi.
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Sinop yönüne giden Furkan Çalışkan'ın (23) kullandığı otomobil, yolun sağ tarafında park halindeki minibüse çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Çalışkan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çalışkan'ın cansız bedeni, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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