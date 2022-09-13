"Pes" dedirten olay! Çamaşır cinayeti!

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde akıllara durgunluk veren bir meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı.

TÜFEK İLE ATEŞ AÇTI

Katil zanlısı Serhat O., tutuklandı.

İHA'da yer alan habere göre bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin üzerlerini değiştirdiği odaya gelerek tüfek ile ateş etti.