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Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı!

Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kentte koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan 65 yaşındaki Melek K., polis tarafından evinde yakalandı. Melek K., ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı

koronavirüs
DHA

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Melek K., koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre Melek K. bugün hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nin merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti.

Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Melek K.'nin eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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