DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Arı, otomobiliyle rehabilitasyon merkezinin olduğu sokağa geldi. Ardından da otomobilinden inip, pompalı tüfeği ile merkeze ateş etmeye başladı.

DHA'nın haberine göre daha sonra içeri giren Arı, rehabilitasyon merkezinin sahibi Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu ile çalışan Ayten Yukarı'ya ateş etti. Arı, otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Merkezde bulunan çalışanlar ve çocuklar, binadan tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

EŞİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

Arı, daha sonra evine giderek, eşi Gülsüm Arı'yı (28) da pompalı tüfekle vurarak ağır şekilde yaraladı. Kaçtıktan sonra kendisine ait hurda deposuna giden Ramazan Arı, burada pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayetin ise kıskançlık nedeniyle işlendiği iddia edildi.