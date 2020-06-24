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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Sahte polis kimliğiyle yakalanan şüpheliye gözaltı!
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Afyonkarahisar'da sahte polis kimliğiyle yakalanan şüpheli gözaltında

Afyonkarahisar'da, sahte polis kimliği ve rozet ile kurusıkı tabanca taşıyan bir kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar
AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü önündeki yol uygulamasında bir motosikleti durdurdu.

Ekipler yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü H.D'nin (31) üzerinde sahte polis kimliği ve rozet ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.D'yi "resmi belgede sahtecilik" suçlamasından adli ve idari işlem yapmak üzere gözaltına aldı.

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