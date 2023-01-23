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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i öldürmüştü... Cinayette yeni gelişme
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Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni gelişme!

İstanbul’da, eski erkek arkadaşı Semih Sevim’e önce sopayla vurup ardından külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin dosyası kapsamında; yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Bir dönem Seçil Çiftçi’nin, Filik’in Şişli’deki evinin bir odasında kaldığı öğrenildi. İstanbul’a gelen Semih Sevim’in de ofisinde kaldığı Yönetmen Filik, Jandarmaya verdiği ifadesinde, "Semih'in, Seçil’in yanına giderken üzerinde silah ya da bıçak görmedim" dedi

Son dakika haberler: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i öldürmüştü... Cinayette yeni gelişme
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İstanbul Şişli’de, eski erkek arkadaşı Semin Sevim’i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

YÖNETMEN FİLİK'İN DE İFADESİ ALINDI

İfadesi alınan y&ouml;netmen Mustafa Nebi Filik.
İfadesi alınan yönetmen Mustafa Nebi Filik.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre cinayet dosyası kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ifadesi alındığı ortaya çıktı.

BAĞLANTILAR KAPSAMINDA İSMİNE ULAŞILDI

Se&ccedil;il &Ccedil;ift&ccedil;i ve babası, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Seçil Çiftçi ve babası, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Semih Sevim’in cesedinin bulunmasından sonra çalışma yapan İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayeti eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin işlediğini belirlemişti. Olayla ilgili incelenen tüm bağlantılar kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ismine ulaşıldı.

SEÇİL ÇİFTÇİ EVİNDE KALMIŞ

Yönetmen Filik'in, hem Seçil Çiftçi’yi hem de öldürülen Semih Sevim’i tanıdığı ortaya çıktı. Jandarma ve savcılıkta ifadesi alınan Filik, Seçil Çiftçi’yi tanıdığını söyleyerek, "Seçil bir dönem Şişli’deki evimde kaldı. Evimin bir odasını kiraladı. Daha sonra ben ayrıldım. O tek başına kalmaya başladı" dedi.

SEMİH İLK ONUN YANINA GİTMİŞ

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Semih Sevim.
Öldürülen Semih Sevim.

Semih Sevim'i, Seçil’in aracılığı ile tanıdığını belirten Filik, "Aralarındaki husumetten bilgim vardı. Hatta aralarındaki bir dosyada Seçil lehine tanıklık ettim" dediği öğrenildi. Semih'in yeğeniyle 24 Aralık günü kendi ofisine geldiğini anlatan Filik, "Burada oturduk. Semih bana kendisini yanlış tanıdığımı söyleyerek kötü bir insan olmadığını belirtti. 24 Aralık 2022 ile 27 Aralık 2022 arası benim ofisimde kaldı" dedi.

"SEÇİL’E GİTTİ BİR DAHA HABER ALAMADIM"

Yönetmen Mustafa Nebi Filik, Semih’i en son 28 Aralık akşamı gördüğünü belirterek, "Semih akşam saatlerinde ‘Seçil’in yanına gidiyorum’ diyerek yanımdan ayrıldı. Bir daha haber alamadım. Kendisine ulaşmaya çalıştım. Çantası benim ofisimde kalmıştı. Telefonla kendisini aradım telefonu kapalıydı" dedi.

"SEMİH’TE NE BIÇAK NE SİLAH VARDI"

Bir gün sonra Semih’in akrabasının kendisini aradığını ifade eden Filik, Semih’e ulaşamadıklarını söylediklerini belirtti. Kendisi de, Semih’in en son Seçil’in evine gittiği söylediğini anlatan Filik, "Jandarma ofisime gelince Semih’in vefat ettiğini duydum. Semih yanımda bulunduğu süre içinde ve ayrıldığı sırada üzerinde silah veya bıçak görmedim" dedi.
Seçil Çiftçi, verdiği ifadesinde Semih Sevim’in olay günü kendisine bıçak çektiğini iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

Semih Sevim, Tokat’tan 23 Aralık günü İstanbul’a geldi. Eski sevgilisi Seçil Çiftçi ile barışmak için 26 Aralık günü çiçekle evine gitti. Ancak Sevim, Çiftçi tarafından içeri alınmayarak gönderildi. Çiftçi o anları da videoya aldı. 27 Aralık günü Seçil ve Semih’in mahkemelik oldukları konuyla ilgili davaları görüldü ve mahkeme nisan ayına ertelendi.

28 Aralık akşamı Semih Sevim, Seçil Çiftçi ile konuşmak için evine gitti. Olay bu tarihte meydana geldi. Çiftçi’nin iddiasına göre, kendisine saldırmak isteyen Sevim’in kafasına önce sopayla vurup sonra külotlu çorapla boğarak öldürdü.

Çiftçi, Sevim’in üzerindeki kimlik ve cep telefonunu parçalayarak attı. Çağırdığı babası C.Ç. ile birlikte Sevim’in cesedini Sancaktepe’de ormanlık alana attı. Sevim’in ailesi Semih’e ulaşamayınca 30 Aralık günü Tokat’ta kayıp başvurusunda bulundu. Semih’in cansız bedeni, 1 Ocak'ta bulundu. Kimliği yapılan parmak izi incelemesi sonrasında, 3 Ocak günü belirlendi.

ÇİFTÇİ HAKKINDA ŞOK İDDİA

Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayet gündeme bomba gibi düştü. Seçil Çiftçi ve babası tutuklanıp cezaevine girdikten sonra gündemden düşmedi. Sanatçı ve TV program sunucusu Gülşen Korucu, 2018 yılında ölen 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu’nun intihar etmediğini belirterek, “Kız kardeşim öldürüldü ve bunu Seçil Çiftçi biliyor. Olaya tanıktı. Kimin öldürdüğünü biliyor. İtiraf etmek için bizden 150 bin lira para istedi" diyerek şok bir iddia ile gündeme damga vurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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