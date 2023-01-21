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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında şok iddia! "Kız kardeşim öldürüldü! Seçil katille birlikteydi!"
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Şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında şok iddia! "Kız kardeşim öldürüldü! Seçil katille birlikteydi!"

İstanbul’da eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i önce sopayla vurup ardından külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı. Sanatçı ve TV program sunucusu Gülşen Korucu, 2018’de silahla vurulup hayatını kaybeden 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu'yla ilgili olarak, "Seçil, kız kardeşimi kimin öldürdüğünü biliyor. Kendisi de olay yerindeydi. Kardeşimi de tanıyordu. Kimin öldürdüğünü itiraf etmek için bizden para istedi sonra vazgeçti. Hukuk mücadelemiz sürüyor” dedi

Son dakika haberi: Şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında şok iddia!

İstanbul Şişli’de, eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi hakkında şok bir iddia daha gündeme geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Çiftçi’nin farklı bir cinayet olayında da yer aldığı iddia ediliyor.

2018’DEKİ ŞÜPHELİ ÖLÜM

G&uuml;lşen Korucu, kız kardeşinin &ouml;l&uuml;m&uuml;yle ilgili &ouml;nemli a&ccedil;ıklamalarda bulundu.
Gülşen Korucu, kız kardeşinin ölümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Seçil Çiftçi ve babası C.Ç.’nin cinayetten tutuklanmasının ardından uzun bir süre FLAŞ TV’de ‘Hayata Dair’ adlı programın sunuculuğunu yapan sanatçı Gülşen Korucu, Seçil Çiftçi hakkında, “Bir cinayet dosyasını daha biliyor” iddiasında bulundu. Korucu’nun iddiasına göre Çiftçi, 2018 yılında ölen 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu’nun ölümünde de yer aldı.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

19 yaşında hayatını kaybeden Yaren Korucu.
19 yaşında hayatını kaybeden Yaren Korucu.

Korucu’nun bahsettiği olay, 2 Kasım 2018’de Başakşehir 2. Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 19 yaşındaki Yaren Korucu’yu, göğsünden vurulmuş halde buldu.

KAYITLARDA İNTİHAR DİYE GEÇİYOR

Yaren Korucu'nun yol ortasında intihar ettiği iddia edildi.
Yaren Korucu'nun yol ortasında intihar ettiği iddia edildi.

Genç kızın yanında da bir adet tabanca bulundu. Polis kayıtlarına ‘İntihar teşebbüsü’ diye geçen olayda Yaren’in kan kaybından öldüğü belirlendi. Yaren’in bulunduğu noktada sadece birkaç damla kan olması ise dikkat çekti.

"SEÇİL YAREN’İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE TANIKTI"

Yaren Korucu.
Yaren Korucu.

Habertürk’e konuşan Gülşen Korucu, “Kız kardeşim Yusuf S. diye biriyle arkadaştı. Sonra bunlarla Seçil Çiftçi arkadaş oldu. Kız kardeşim evden 1 Kasım 2018 günü çıktı. Bir gün sonra bize ölüm haberi geldi. Polis bize kız kardeşimin intihar ettiğini ve kan kaybından hayatını kaybettiğini söyledi. Yaren güya sokakta silahla göğsünden kendini vurmuştu. Biz Yaren’in bulunduğu yere gittik baktık. Etrafta kan yoktu. Yani kan kaybından ölen birinin sözde olay yerinde kanı olması gerekmez miydi? Yaren’de silah yoktu ki. Güya silahı o gruptan bir kızın evinden almış. Ama biz sonradan öğreniyoruz o kişinin evi bile aranmamış. İntihar edecek biri kafasına sıkar göğsüne niye sıksın. Kız kardeşimi Yusuf S., öldürdü. Seçil bunu biliyor. Seçil olay olduğunda da oradaydı. Kendisi bize söyledi” dedi.

"SEÇİL ANLATMAK İÇİN PARA İSTEDİ"

Kan kaybından &ouml;ld&uuml;ğ&uuml; s&ouml;ylenen Yaren'in vurulduğu yerdeki kan.
Kan kaybından öldüğü söylenen Yaren'in vurulduğu yerdeki kan.

Kız kardeşi Yaren’i erkek arkadaşı Yusuf S.’nin vurduğunu ve vurduktan sonra onu götürüp sokağa attığını iddia eden Korucu, “Kız kardeşimi yaralı sokağa atıyorlar ve intihar süsü vermek için silahı da temizleyip yanına bırakıyorlar. Seçil, birkaç kez ağzından kaçırdı. ‘Yaren yanımdan gitti’ diye. Olaya tanıktı. Hatta bir ara bizden para istedi anlatacağını söyledi. Adliyeye kadar gittik. Adliye kapısından döndü. Seçil bize Yusuf’un parayla dosyayı kapattığını söyledi” dedi.

"HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Cinayetten tutuklanan Se&ccedil;il &Ccedil;ift&ccedil;i.
Cinayetten tutuklanan Seçil Çiftçi.

Kız kardeşlerinin intihar etmediğini cinayete kurban gittiğini iddia eden Korucu, “Elimizde Seçil’le olan yazışmalar var. Tüm bunları delil olarak savcılığa vereceğiz; hukuki mücadelemiz sürüyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kardeşimin dosyası yeniden incelensin” diye konuştu.

YUSUF S. UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNDE

Korucu’nun kız kardeşi Yaren’i öldürdüğü iddia ettiği isim Yusuf S., uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunuyor.

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