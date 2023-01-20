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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi'nin tüyler ürperten ifadesi! - Haberler
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Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil'in tüyler ürperten ifadesi!

İstanbul’da eski sevgilisi Semih Sevim’i öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin ifadesi kan dondurdu. Çiftçi ifadesinde, kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Semih Sevim’i, önce kafasına sopayla vurduğunu daha sonrada külotlu çorapla boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı. Çiftçi, "Öldürdükten sonra delilleri yok etmek için kimliğini ve cep telefonunu parçaladım. Attım. Cesedini battaniyeye sararak, babamla götürüp ormanlık alana attık. Daha sonra Tekirdağ’a gittik" dedi

Son dakika haberleri: Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi'nin tüyler ürperten ifadesi! - Haberler
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İstanbul Sancaktepe’de, mantar toplayan bir vatandaşın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait cansız bedeni bulmasının ardından izler, soruşturma başlatıldı

İŞTE SEÇİL VE BABASININ İFADESİ

Soruşturmanın ardından gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden şarkıcı Seçil Çiftçi, babası C.Ç. ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu, çok merak edilen Seçil Çiftçi ile babasının ifadesine ulaştı.

2018 YILINDA SEVGİLİ OLMUŞLAR

İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından film gibi bir operasyonla çözülen olayda gözaltına alınan Seçil Çiftçi ve babası C.Ç.'nin hem Jandarma karakolunda hem de savcılıkta ifadeleri alındı. Çiftçi verdiği ifadesinde, "Ben Semih’i 2018 yılından beri tanıyorum. Bir arkadaş aracılığı ile tanıştım. Sonra aramız bozuldu ve kendisinden ayrıldım. Beni rahatsız etmeye başladı” dedi.

"ÇİÇEKLE GELDİ, EVE GİRMEK İSTEDİ KABUL ETMEDİM"

Semih Sevim ile mahkemelik olduğunu anlatan Çiftçi, "Daha önce kapıma dayandığı zamanlar oldu. Semih, ilk geldiğinde elinde çiçek vardı. İçeri girmek istedi. Kabul etmedim. Korktum. Beni rahatsız etmemesini söyledim. O anları da cep telefonu ile çektim. Kendisine git yoksa polisi arayacağım dedim. Gitti. Daha önce ondan şikayetçi olmuştum. Hatta bir keresinde uzaklaştırma kararı alınmıştı" diye konuştu.

"TARTIŞMANIN ARDINDAN KONUŞMAK İSTEDİ"

Birkaç gün sonra bir miktar alkol aldığını daha sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını söyleyen Çiftçi, canlı yayında Semih Sevim’in yazdığını ve onunla da tartıştığını ifade etti. Çiftçi, "28 Aralık günüydü. Kendisi o tartışmanın ardından benimle konuşmak istedi. Ben de çağırdım 'gel konuşalım' dedim. Alkollüydüm. Olayın gerçekleştiği Şişli’deki evime geldi" dedi.

"SANDALYENİN DEMİR AYAĞIYLA DEFALARCA VURDUM"

İçeri giren Semih Sevim’in kendisini tehdit ettiğini iddia eden Çiftçi, boğuştuklarını belirterek, "Tekmeyle üzerimden attım. Elime geçen bir sopayla kafasına vurdum" dedi. Çiftçi, eline geçen sandalyenin demir ayakları ile de Sevim’e defalarca vurduğunu söyledi. Çiftçi, bu boğuşma sırasında Sevim’in kendisine bıçak çektiğini iddia etti.

"KÜLOTLU ÇORAPLA SIKARAK BOĞDUM"

Çiftçi ifadesinde, yere düşen Sevim’i öldürmek için külotlu çorap aldığını belirterek, “Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim. Boğarak öldürdüm. Yere yığıldı hareketsiz kaldı” dedi.

"CEP TELEFONUNU KIRDIM"

Semih Sevim’in üzerindeki montunu çıkartıktan sonra cep telefon ve kimliğini aldığını söyleyen Çiftçi, "Delil bırakmamak için cep telefonunu kırdım ve kimlik kartını parça parça ettim. Onları attım. Oraları temizledim. Ceset mutfağın girişindeydi. O şokla bunları yaptım. Babamı aradım gelmesini istedim” dedi.

"SEN NE YAPTIN KIZIM, BU KİM"

Çağırdığı babası C.Ç.’nin bir süre sonra geldiğini söyleyen Çiftçi, “Babam içeri girdi. Cesedi görünce ‘Sen ne yaptın kızım, kim bu?’ dedi. Ben de anlattım kendisine.

"CESEDİ BATTANİYEYE SARIP GÖTÜRDÜK"

Cesedi battaniyeye sardık. Gece 01.30 civarıydı. Asansörle aşağı indirip babamın arabasının bagajına koyduk. Daha önce gittiğim Şile tarafına gittik. Ormanlık alana geldiğimizden onu sardığımız battaniyeden çıkartıp attık.”

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Şişli’deki evde 2 yıldır oturduğunu anlatan Çiftçi, olaydan sonra babasıyla Tekirdağ’a gittiğini söyledi. Çiftçi ifadesinde çok pişman olduğunu ifade etti.

"BABALIK DUYGULARIYLA HAREKET ETTİM"

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Çiftçi’nin babası C.Ç. de verdiği ifadesinde, kızının bir yıl önce Beylikdüzü’nde oturduğunu, Şişli’deki evine gittiğinde cesedin salonda olduğunu belirterek, “Salonda cesedi görünce kızım ne yaptın kim bu ne oldu diye sordum. Olanları anlattı. Ben de babalık duygularıyla hareket ettim. Cesedi battaniyeye sarıp, götürüp ormanlık alana attık. Sonra da o eve gitmedik. Tekirdağ’a gittik. Battaniyeyi de Tekirdağ’da bir yere attık. İzi bulunmasın diye” dedi.

KARŞILIKLI ŞİKAYET DAVALARI BULUNUYOR

Jandarmanın yaptığı soruşturmada, Semih Sevim 23 Aralık günü İstanbul’a geldi. Çiftçi’yle barışmak için çiçekle evine gitti; ancak eve alınmadı. 27 Aralık’ta Çiftçi ve Sevim’in davası görüldü. İddialara göre karşılıklı şikayet davaları bulunan Çiftçi ve Sevim’in duruşması, nisan ayına ertelendi. Sevim’in duruşmadan bir gün sonra da öldürüldüğü belirlendi.

CESEDİN YANINDA BİRA KUTUSU VE SİGARA İZMARİTİ

Semih Sevim cinayeti Sancaktape’de mantar toplayan bir vatandaşın cesedi bulmasıyla ortaya çıktı. Kimliği belirsiz bulunan cesedin parmak izinden Tokat’tan kayıp başvurusunda bulunulan Semih Sevim olduğu belirlenmişti. Cesedin bulunduğu yerde yapılan incelemede bir boş bira kutusu, tek bir sigara ve iki izmarit bulundu. Bu materyaller incelenmek üzere alındı.

ŞOKE EDEN MESAJLAR

Jandarma tarafından yapılan soruşturmada, Seçil Çiftçi’nin sosyal medyada Sevim için yazdığı tehdit yorumlarına da ulaştı. Yazdığı yorumlarda kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Sevim’i öldürmek istediğini söyleyen Çiftçi’nin cep telefonundan da mesajlaştığı Sevim’e tehdit mesajı attığı iddia edildi.

Sevim’in ailesi tarafından Jandarma’ya verilen mesajda Çiftçi Sevim’e küfür ederek, “50 yılı göze aldım. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını çekerim” diyor. Sevim’de, “Tamam geliyorum 2-3 güne yanına” diyor. Sevim’in ailesi tarafından Semih Sevim ile Seçil Çiftçi arasında yaşanan birçok mesaj, savcılığa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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