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Son dakika haberi! Şırnak'ta feci kaza: Kamyonun altında kalan 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi, diğeri de ağır yaralandı. Hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuktan geriye terliği, şapkası ve marketten yeni aldığı diş fırçası kaldı.

Şırnak
İHA

Olayda F.K. idaresindeki 73 DR 714 plakalı kamyon, caddeden geçiş yaptığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Muhammed ve Fatma Durman kardeşlere çarptı.

İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalıp feci şekilde ezilen kardeşlerden 4 yaşındaki Muhammed Durman olay yerinde hayatını kaybederken, ablası Fatma Durman ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Fatma Durman olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon Sürücüsü F.K ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

GERİYE TERLİĞİ, ŞAPKASI VE DİŞ FIRÇASI KALDI

Kamyonun çarpıp ezerek ölümüne neden olduğu 4 yaşındaki Muhammed’den geriye terliği, şapkası ve marketten yeni aldığı diş fırçası kaldı. Kaza haberinin duyulması ile birlikte olay yerine akın eden Durman ailesi küçük çocuğun cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Kürtçe ağıtlar yakarak ölen çocukları için gözyaşı döken acılı aile bireylerini olay yerinde polis ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Cizre Kaymakam Vekili Can Kazım Kuruca, Cizre Devlet Hastanesine gelerek hem yaralının son durumu ile ilgili görevlilerden bilgi aldı hem de morg önünde bekleyen Durman ailesini ziyaret edip başsağlığı dileğinde bulundu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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