Necmettin Korkmaz (66) yönetimindeki 34 ZE 0916 plakalı otomobil, Şafaklı köyü Hacıyurt Mezrası yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
AA'nın haberine göre, sürücü Korkmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR