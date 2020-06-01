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HaberlerGündemSon dakika haberler... Son 3 günde 17 vaka tespit edilmişti! Çarpıcı uyarı!
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Bolu Valisi Ahmet Ümit, son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini açıkladı!

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, kentte son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini söyledi. Ümit, "Zaman zaman pozitif vaka tespitleri oluyor. Kısacası, koronavirüs salgını bitmiş değil. Tedbirlere dikkat etmek zorundayız" dedi.

koronavirüs
İHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit, basın mensupları ile bir araya geldi. Kentteki, son durum hakkında açıklamalarda bulunan Ümit, son 3 günde tespit edilen vaka sayısını açıkladı.

İHA'nın haberine göre bugün 2, geçtiğimiz gün 7, ondan önceki gün ise 8 vaka tespit ettiklerini duyuran Vali Ümit, 3 günde toplam 17 vaka bulunduğunu açıkladı. Ümit’in açıklamaları şu şekilde:

“Bilindiği gibi bu süreç başladı ama koronavirüs salgını bitmiş değil. Salgın devam ediyor. Örneğin bugün 2 tane pozitif vaka tespit edildi. Dün 7 tane tespit edildi. Önceki gün 8 tane tespit edildi. Zaman zaman pozitif vaka tespitleri oluyor. Kısacası, koronavirüs salgını bitmiş değil. Temelde 3 önemli unsura dikkat etmek zorundayız.

Yani lokantalar, restoranlar, kafe ve benzeri yerlerde kesinlikle sosyal mesafe bir buçuk metre içinde olmamız gerekiyor. Yine mutlaka maske takmamız gerekiyor. Hijyen şartlarına çok iyi uymamız gerekiyor. En önemlisi bunu toplumumuzun her kademesinde yapmamız gerekiyor. Belli kesimin yapması, belli kesimin yapmaması doğru değil. Tedbirlere uyarsak, yerine getirirsek biz pandemi ile mücadele noktasında geriye dönmek zorunda kalmayız.”

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