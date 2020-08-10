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Son dakika haberi! Trabzon'da bir mahalle karantinaya alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

koronavirüs
AA

Akçaabat Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, ilçeye bağlı Eskiköy Mahallesi'nde Kovid-19 vaka ve temaslılarının artması nedeniyle bulaşmanın engellenmesi amacıyla 08 Ağustos saat 06.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu kapsamda, karantina süresince tarımsal faaliyetlerin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde tarımsal faaliyete müsaade edilmiş ve karantinaya alınan mevkilerde giriş çıkışlar yasaklanmıştır.

Ayrıca, karantina süresince denetim ve takiplerin kolluk kuvvetlerince ve sağlık teşkilatınca hassasiyetle yapılmasına, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanmasının sağlanmasına ve karantina kararının karantinadaki tüm vatandaşlara ilanen ve Eskiköy Mahallesi muhtarına yazılı olarak tebliğ edilmesine Akçaabat Hıfzıssıhha Kurulunca karar verilmiştir."

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