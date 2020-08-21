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Son dakika haberi! Trabzon’da şiddetli yağış nedeniyle iş yerleri ve katlı otoparkları su bastı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle dönerken, birçok iş yeri ve katlı otoparkı da su bastı

Trabzon
İHA

Otopark ve mağaza çalışanları iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su basın iş yerlerinde su tahliye çalışmalarına başladı.

İHA'nın haberine göre, Uzunsokak caddesinde yaşanan su baskınları ile ilgili konuşan Hasan Bayram, “Biraz şiddetli yağmur yağdı. Rögarlar tıkanınca ortalık göle döndü. Biz de iş yerlerimizde temizlik çalışması yapıyoruz” derken, mağaza sahipleri ise duruma tepki gösterdi.

“Allah’tan gelen bir şey bekliyoruz belediye gelecek buraları temizleyecek suyu tahliye edecek. Rögarlar çekmedi su mağazalara bastı. Önlemi önceden almak lazımdı” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Uzunsokak caddesindeki otopark çalışanı Oğuzhan Yaylı ise 2 katlı otoparklarının suyla dolduğunu ve müşterilere ait araçları güçlükle çıkarttıklarını söyledi.

Yaylı “İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Araçları zor çıkardık. Müşteri araçlarına zarar gelmemesi için uğraş verdik. Oto yıkama bölümünde diz üstünde su var. Diğer yağmurlarda da sıkıntı yaşıyorduk ama böylesini ilk kez yaşıyoruz iki katlı garajımızın iki katı da kapalı. Çok büyük sıkıntı var şuanda” dedi.

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