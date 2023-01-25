Uçuruma yuvarlandı! 300 metrelik feci ölüm!

Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

DHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sandıklı'ya bağlı Başağaç Köyü Çıngırak mevkiinde meydana geldi.

ARKADAŞI ARAÇTAN İNDİ DHA'da yer alan habere göre Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman, hafif ticari araçla Çıngırak mevkiine geldi. Süleyman Ç., burada hatıra fotoğrafı çekmek için araçtan indi.

ARAÇ 300 METRE AŞAĞI DÜŞTÜ Olayda hayatını kaybeden Yılmaz Kahraman. Bu sırada Yılmaz Kahraman’ın içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kayarak yaklaşık 300 metre yükseklikten taklalar atarak kayalık alana düştü.