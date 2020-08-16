Son dakika haberler... Virüse yakalandıkları için kendi düğünlerine katılamayacaklar!

İHA

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamasında 2 gelin adayının 1 hafta sonra gerçekleştirecekleri kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi.

İHA'nın haberine göre, bir başkasının düğününe katılan 2 gelin adayının eğlenirken tedbirsizlik sonucunda koronavirüse yakalandıklarını, tedaviye ve izolasyona alındıklarını bildirdi.

Öztürk’ün açıklaması ise şöyle: “Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirüs bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık.

Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım.”

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