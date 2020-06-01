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HaberlerGündemSon dakika haberler... Yağmur çamur dinlemediler! Sahiller bile doldu!
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Beşiktaş'ta yağmura rağmen balık tutup yürüyüş yaptılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan sahil şeritlerinde normalleşme sürecinin başlamasıyla yürüyüş yapanlar ve balık tutanlar yerlerini aldı. İstanbul'da ise yağmura rağmen vatandaşlar sahile akın etti. Beşiktaş Arnavutköy Sahil şeridinde yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar, balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı

koronavirüs
DHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle sahil şeritlerinde yürüyüş yapmak ve balık tutmak yasaklanmıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ve sahil şeritlerinin vatandaşlara açılmasıyla birlikte olta balıkçıları ve yürüyüş yapanlar sahillere akın etti.

DHA'nın haberine göre, Beşiktaş Arnavutköy Sahil şeridine gelen birçok olta balıkçısı, oltalarını İstanbul Boğazı'na attı. Balık tutmak için sahile gelen Kayhan Doğan, Yaşananlardan ötürü mutlu değiliz. Ancak herkes üzerine düşeni yapmak zorunda olduğu için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz.

Balık tutmak serbest bırakılmasaydı biz de sahillere gelmeyecektik. Herkes sosyal mesafe kuralına uyup maskesini takarak balığını tutuyor. Arkadaşlar yan yana geldiğinde sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıyoruz ifadelerini kullandı.

Bireysel önlemleri alarak salgına çözüm bulunacağını belirten Sinan Korkut ise, Denizi seyretmek insanları dinlendiriyor. Evde biraz sıkıldık ama önlemlerimizi alarak buraya geldik. Herkes kendine dikkat etmeli. Devletimiz zaten gerekli önlemleri aldı, bizler de bireysel önlemleri aldığımızda bu soruna çözüm bulacağız şeklinde konuştu.

Havanın yağışlı olmasına aldırış etmeyen kimi vatandaşlar ise yaklaşık 2 buçuk ay sonra sahil şeridinde yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

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