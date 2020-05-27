İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu

DHA

Arnavutköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bazı vatandaşlar, dışarı çıkıp piknik yaptı ve top oynadı.

DHA'nın haberine göre, İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kurdukları sahada çocuklarıyla voleybol oynayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait zannetti.

Bunun üzerine piknik için serdikleri kilimleri toplayıp eşyalarını alan vatandaşlar bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ile çocukların kaçışma anları havadan görüntülendi.

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