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Tarım sektöründe çiftçilerin vazgeçilmezi olan traktör, doğru sürüş tekniği olmadan dikkatsizce ve ehliyetsiz kişiler tarafından kullanıldığında bir trafik canavarına dönüşüyor. Hemen her gün traktör kazalarına kurban giderken, çok sayıda kişi de yaralanıyor. F sınıfı ehliyet gerektiren ve ağırlık kısmı genelde arkada olan traktörler, rampalarda dikkat edilmediği zaman kolayca devrilebiliyor. Ancak buna rağmen traktör kullanımı kolay bir araç olarak görülünce ortaya korkunç bir tablo çıkıyor.



Sadece son iki ayda meydana gelen traktör kazalarında neredeyse her gün can kaybı yaşandığı görülüyor. Nisan ayından bu yana aralarında çocukların bulunduğu 53 kişi, ters dönen, uçuruma yuvarlanan ve sürücünün üzerinden geçen traktörler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kazalarda onlarca kişi de yaralandı.

İZMİR'DE BİR ÇOCUK DAHA TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Bu korkunç kazalardan biri İzmir'de meydana geldi. Üstelik hayatını kaybeden yine bir çocuk. Cevizalan Mahallesi'nde Sedat Avcı ve eşi Pınar Avcı, kendi tarlalarında çalışmaya gitti. O sırada evde bulunan Armağan Avcı (14) evin önünde park halindeki traktörü kasasındaki çuvalları boşaltmak için kullanmak istedi.

Avcı, kullandığı traktörle ağaca çarptıktan sonra dengesini kaybedip yere düştü ve hareket halindeki traktörün altında kaldı. Kazayı gören Avcının 9 yaşındaki kardeşi, durumu ailesine bildirdi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Armağan Avcı'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.